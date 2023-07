Belinelli-Virtus Bologna | il matrimonio continua fino al 2025

(Di venerdì 7 luglio 2023) Prosegue il sodalizio. Il 36enne fuoriclasse di San Giovanni in Persiceto farà ancora parte del roster emiliano avendo prolungato il contrattoal. Il giusto riconoscimento per il capitano delle V nere che ha chiuso il campionato scorso con una media di 13 punti a partita e il premio di migior giocatore italiano del torneo e miglior sesto uomo.: LA SODDISFAZIONE DI GIOCATORE E CLUB Era quello che volevano entrambi che proseguiranno insieme per altri due anni. L’ex stella di San Antonio ha espresso tutta la sua gioia per questo rinnovo: “Era quello che desideravo, felice dire a portare in alto i colori dellaSegafredo ...

