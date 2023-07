Belen rompe il silenzio dopo lo stop di Mediaset | «Grazie al Presidente e a Maria de Filippi | per me non è un addio»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 7 luglio 2023)Rodriguez si trovava in vacanza con la sua famiglia, Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna Marì, quando sono stati annunciati i palinsesticon le nuove programmazioni in prima serata. Proprio ieri è giunta, inoltre, la conferma della sua assenza nei programmi della rete televisiva.aveva già fatto intendere che non sarebbe tornata a condurre, almeno in, perché, come ha detto lei «è stata una mia scelta quella di andarmene», sia da Le iene, che da Tu si que vales. Pochi minuti fa ha pubblicato una storia su Instagram in cui ringrazia e saluta ufficialmente. Che sia undefinitivo?e l’ha pubblicato una storia su Instagram in cui saluta e ...