Belen Rodriguez | spezzata nell’interno per la tragedia | “Ho perso mio figlio”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 7 luglio 2023)La showgirl argentina racconta di quel terribile evento che accadde non molto tempo fa: la perdita dele il dolore immenso per quanto accaduto. La bellissimaoggi la vediamo serena, dove si gode attimi di relax insieme a Stefano De Martino e i suoi figli Santiago e Luna Marie. Oramai la coppia si rivela felice e stabilizzata, e come dichiarato dalla stessa: “Quando ti scegli per la seconda volta, sapendo di poter avere chiunque, significa che è amore vero”. Sembrerebbe andare tutto per il verso giusto, soprattutto in questo periodo che la coppia sta svolgendo il ruolo di genitori a tempo pieno. Del prossimo autunno della showgirl tuttavia, ancora non si sa nulla. In queste ore è stata data la conferma chenon parteciperà a ...