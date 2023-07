Belen Rodriguez e l’addio a Mediaset | “Ringrazio il Presidente e Maria De Filippi | spero sia un arrivederci”

Leggi su tpi

(Di venerdì 7 luglio 2023): “sia un” Ringraziamenti e Berlusconi eDee l’augurio di poter un giorno ritornare: cosìha ufficialmente commentato il suo addio a. Attraverso un post pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram, la conduttrice argentina ha dichiarato: “infinitamenteper tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare.il(Berlusconi ndr) per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare ...