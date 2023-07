Battipaglia | si accendono le luci di ‘Guitarsciò – Live & Expo 2023?

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUna full immersion nell’universo a sei corde. Un opening straordinario con un inatteso fuori programma per GUITARSCIÓ –, il primo Festival del Sud Italia dedicato esclusivamente alla chitarra in programma fino a domenica 9 luglio presso la Villa Comunale di. A fare da preview giovedi, a sorpresa, il soundcheck serale di Philip Sayce insieme alla sua band. Philip Sayce, prima guest star internazionale, celebrato dalla critica musicale e dagli appassionati come uno dei migliori chitarristi elettrici al mondo in questo momento, ha così regalato un doppio concerto, il primo più intimo, riservato ai pochi presenti e ai frequentatori del parco comunale, anticipando l’inizio del festival, in Città già dal giovedì, prima del grande show della serata ...