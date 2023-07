Basket | Gigi Datome si ritira I Mondiali 2023 saranno la sua ‘Last Dance’

(Di venerdì 7 luglio 2023) I prossimidil’ultima competizione della carriera sportiva di. Il campitano dell’Italha deciso di non continuare a calcare i parquet d’Italia e d’Europa anche la prossima stagione e di chiudere con l’ultimo Scudetto conquistato con l’Olimpia Milano, squadra nella quale ha militato per gli ultimi tre anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso campione sardo tramite un post Instagram. Venti anni di carriera iniziati a Siena nel 2003, per poi andare a Scafati e alla Virtus Roma prima di tentare l’esperienza NBA con le canotte di Detroit Pistons e Boston Celtics. Dal 2015 il ritorno in Europa e i tanti successi prima con il Fenerbahce e poi con Milano. Ma prima di dire addio c’è ancora la maglia della Nazionale da onorare con una ...

Gigi Datome ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato all'età di 35 anni. Datome ha annunciato in un lungo video sui propri profili social, che il ritiro sul parquet avverrà dopo l'esperienza di ...(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Gigi Datome si ritirerà dopo i Mondiali che si svolgeranno dal 25 agosto nelle Filippine. E' lo stesso capitano della Nazionale ad annunciarlo con un video, accompagnato da ...