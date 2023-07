Basket | Gigi Datome annuncia il ritiro | chiuderà dopo il Mondiale con l’Italia

(Di venerdì 7 luglio 2023) I Mondiali nella Filippine saranno l’ultima competizione da giocatore di. Il campione sardo hato il suodalproprio al termine della rassegna iridata, che sarà l’atto finale di una carriera davvero straordinaria per uno dei migliori giocatori dell’ultimo ventennio della pallacanestro italiana. Una carriera iniziata con la maglia di Siena, poi Scafati e soprattutto Roma. Con la maglia della Virtus riesce anche a ricevere il premio di MVP nel 2013, portando la squadra da capitano alla finale Scudetto. Un anno magico e che apre ala porta addirittura della NBA con i Detroit Pistons. La miglior prestazione con la maglia di Detroit sono i 13 punti segnati in casa di Cleveland.una stagione e mezza, i Pistons lo cedono ai Boston ...

Dalla palestra di Olbia, dove è partita la sua avventura,Datome prende la parola e non perde tempo: 'Smetto di giocare a. La finisco con ilgiocato' , dice in un video che pubblica sul suo account Instagram. Una decisione sicuramente ...Il 35enne resterà comunque nell'EA7 Milano, in altre vesti. MILANO - Un pezzo importante delitaliano terminerà a breve la carriera agonistica. Si tratta diDatome, che, in un lungo video diffuso sui propri profili social, ha annunciato che il suo ritiro dal parquet avverrà dopo l'...I prossimi Mondiali disaranno l'ultima competizione della carriera sportiva diDatome. Il campitano dell'Italbasket ha deciso di non continuare a calcare i parquet d'Italia e d'Europa anche la prossima stagione ...

Basket: Gigi Datome si ritira dopo i Mondiali Agenzia ANSA

Gigi Datome ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato all'età di 35 anni. Il cestista di Olbia ha annunciato la decisione presa in un lungo video pubblicato sui propri canali social. L'addio arri ...Lascia il basket un icona dell’Italia negli ultimi 20 anni: Gigi Datome dice addio alla pallacanestro. Il capitano dell’Italbasket ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo 20 anni di ...