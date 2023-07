Basket | EA7 Armani Milano Ufficiale il rinnovo di Giampaolo Ricci

Il giocatore: "Veramente felice di poter proseguire il mio viaggio qui". MILANO - La Pallacanestro Olimpia Milano ha reso noto di "aver raggiunto un accordo per estendere il contratto di Giampaolo ...La guardia torinese lascia dopo due anni, due scudetti e una Coppa Italia MILANO - Tommaso Baldasso lascia l'Emporio Armani Milano. Lo comunica la società con una nota. "La Pallacanestro Olimpia Milano desidera ringraziare Tommaso Baldasso per i due anni trascorsi insieme durante i quali non ha mai ...In carriera vanta anche 7 presenze in EuroLega, tutte con la canotta dell'Emporio Armani Milano. Con l'Italia ha svolto tutta la trafila delle Nazionali giovanili (U15, U16, U18 e U20) e ha ...

EA7 Emporio Armani Milano, ufficiale il rinnovo fino al 2025 di Giampaolo Ricci: "Voglio continuare a emozionarmi per questi tifosi e questa maglia"