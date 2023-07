Barzaghi | «Onana-Manchester United? Una sensazione! Sommer…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 luglio 2023), corteggiato dal, è vicino a lasciare l'Inter. Matteo, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato dell'andamento della trattativa fra i due club SENSAZIONI – Queste le parole di Matteosulla situazione relativa ad: «? La sensazione all'Inter è che l'affare possa concludersi nei prossimi giorni. Poi il club si fionderà sui sostituti: Sommer e Trubin. Lo svizzero è una garanzia. Trubin rappresenta il futuro, giovanissimo. Un calciatore che i nerazzurri hanno già affrontato ed hanno saggiato le sue qualità».