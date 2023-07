Bartolo Bruzzaniti | il narcotrafficante arrestato dalla Gdf in Libano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilè statoGuardia di Finanza in. 46 anni, originario di Locri in provincia di Reggio Calabria,è uno dei più importanti spacciatori internazionali di droga. Lo ricercavano quattro procure: Reggio Calabria, Milano, Genova e Napoli. Il coordinamento delle indagini è affidato alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Da ottobre si era sottratto all’arresto nell’ambito dell’operazione Levante coordinataDda di Reggio Calabria. Ad arrestarlo i finanzieri del comando provinciale di Reggio. Nel corso delle indagini che hanno portato all’operazione Levante le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 4 tonnellate di cocaina, per un valore stimato di 800 milioni di euro. ...

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento del Procuratore distrettuale Giovanni Bombardieri, ha individuato e tratto in arresto il latitante, uno dei piu' potenti trafficanti di stupefacenti della 'ndrangheta calabrese., affiliato alla cosca '- Morabito - Palamara' di Africo, nella Locride, e ...Reggio Calabri a. La Guardia di finanza ha arrestato in Libano il latitante, originario di Locri (Reggio Calabria), considerato tra i più importanti narcotrafficanti a livello internazionale.... nell'ambito del progetto I - CAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta), hanno tratto in arresto il ricercato, originario di Locri, ritenuto essere narcotrafficante di rilievo ...

Ndrangheta, arrestato il narcotrafficante Bartolo Bruzzaniti: era in un ristorante in Libano Fanpage.it

La Guardia di finanza ha arrestato in Libano il latitante Bartolo Bruzzaniti, originario di Locri, considerato tra i più importanti narcotrafficanti a livello internazionale. Bruzzaniti era ricercato ...La Guardia di finanza ha arrestato in Libano il latitante Bartolo Bruzzaniti, originario di Locri, in provincia di Reggio Calabria, considerato tra i più ...