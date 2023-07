Baronissi | intesa con Associazione “Casamica”

Leggi su zon

(Di venerdì 7 luglio 2023) Si chiama “Legami di prossimità per l’autismo” il progetto – finanziato nell’ambito del bando “Realizziamo il Cambiamento con il Sud” – a cui ha aderito il Comune diformalizzando un’con la Fondazione “” per sostenere ed aiutare gli adolescenti con spettro autistico e le loro famiglie. Il progetto sviluppa interventi per il miglioramento della qualità di vita e il benessere delle persone con autismo attraverso attività gratuite informative, di laboratorio e di parent training da svolgersi presso il centro polifunzionale “Pisani” di Mercato San Severino. “L’obiettivo – spiega il sindaco diGianfranco Valiante – è tutelare i diritti delle famiglie con minori e adolescenti con disturbo dello spettro autistico o con sospetto autismo, mediante il miglioramento del processo informativo e ...