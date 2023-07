Barbara d’Urso dopo l’addio a Pomeriggio 5 | Vladimir Luxuria svela | “Ci siamo scritte e…”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il comunicato diramato da Mediaset che annunciavadida5 ha spiazzato il pubblico. In molti, infatti, sono rimasti increduli alla notizia, tra cui anche. L’attivista, scrittrice e opinionista ha difatti raccontato un retroscena,una loro conversazione. Lo scorso sabato 1° luglio, Mediaset ha annunciatodida5. Sin da subito, è parso chiaro che l’uscita di scena della conduttrice partenopea dal rotocalco del Biscione non fosse stata presa esattamente di comune accordo. Lo scorso 3 giugno, infatti, laha salutato il suo pubblico da casa, dandogli appuntamento per il prossimo settembre. Come ...