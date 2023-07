Barbara d' Urso | colpo di scena | la frase che riapre tutto | 4 parole esplosive

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ormai trad'e Mediaset è guerra dichiarata. Il suo allontanamento ha lasciato tutti senza, sopratperché è avvenuto con un freddo comunicato aziendale in cui è stato reso noto al pubblico che, a partire dalla prossima stagione,non sarà più al timone della trasmissione “Pomeriggio 5”, che andava in onda tutti i giorni, come sempre dal lunedì al venerdì. A sostituirla sarà un volto noto di La7, cioè Myrta Merlino, notizia confermata solo nella giornata in cui Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa per la presentazione dei palinsesti. L'Ad di Mediaset ha spiegato i motivi di questa rivoluzione: basta con il trash e la volgarità. Queste le sue: “La volontà è portare anche Pomeriggio 5 ad essere un po' più concentrato su ciò che è attualità, ...

È stata definita 'trash' e 'trash', ossia 'volgare', è stato chiamato anche il suo modo di fare televisione. EppureD'è una stacanovista infaticabile che è in grado di portare a casa il risultato perché la sua tv, per quanto faccia storcere il naso a chi cerca di darsi un tono nonché agli invidiosi, ...... quarto figlio in arrivo con Jwan Yosef - Ricky Martin si è sposato Articoli più letti Madonna, Rosie O'Donnell svela quali sono le sue condizioni di salute di Concetta DesandoD'sull'...Il clamore intorno all'addio diD'a Mediaset continua a suscitare polemiche, e questa volta è l'ex dirigente e autore televisivo Luca Tiraboschi a dire la sua. In ...

Barbara D’Urso agli esordi in tv: com’era la conduttrice tanti anni fa, la riconoscete Grantennis Toscana

Luca Tiraboschi è un ex dirigente Mediaset ormai in pensione che ha deciso di rilasciare un’intervista a Tv Blog per raccontare il suo punto di visto dell’addio di Barbara d’Urso a Mediaset e di mette ...Barbara D'Urso ha rappresentato la storia della televisione italiana. Il suo saluto a Mediaset arriva con l'amaro in bocca e ha il sapore di una sconfitta. La conduttrice di Pomeriggio ...