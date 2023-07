Banchetto con concerto | gabbiani padroni a Prati | il video incredibile | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 luglio 2023) Unquotidiano tra i cassonetti che traboccano di rifiuti, accompagnato da un "" a tutto volume. Iormai sono irumorosi di ampie zone di Roma. Questoarriva da viale Germanico, nel cuore di, e si ripete spesso. I pennuti circondano i cassonetti e il frastuono dei loro versi è assordante. La Capitale ormai è una giungla tra cinghiali eche imperversano non più solo nelle zone periferiche ma anche nei quartieri centrali. Un'invasione favorita dallo stazionamento dei rifiuti nei cassonetti per lunghi periodi. Oltre ai disagio per i rumori molesti, un vero e proprio pericolo per la sicurezza per i romani.