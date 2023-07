Bambino di tre anni lasciato da solo in auto muore sotto il sole cocente | la mamma ha dimenticato di portarlo all' asilo

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lasi è dimenticata diall'e si è diretta subito al lavoro. La donna, avrebbe dovuto accompagnare suo figlio all', come ogni mattina, prima di affrontare la giornata ...

L'allarme, poi, è partito alle 16:50 quando un passante ha notato ilche non dava segni di vita e ha subito avvertito i soccorsi. I medici accorsi sul posto, insieme alla polizia locale e ai ..."Sarannogiorni di navigazione in piu' per le 300 persone soccorse a bordo, tra cui molti minori non accompagnati, donne in avanzato stato di gravidanza e 1di cinque anni", commenta la ...nel pomeriggio di oggi 6 luglio 2023. A Santo Stefano :morti,di due anni, papà, nonna. Ferita la mamma. Nonno colto da malore. La famiglia è di Mestre.

Auto falcia una famiglia: tre morti, tra cui un bimbo. Arrestata la guidatrice La Gazzetta dello Sport

Nel borgo delle Cinque Terre il meglio della canzone in lingua ligure, musica di strada, cantine aperte, libri e ospiti d’eccezione Dal 7 al 9 luglio appuntamento nel borgo delle Cinque Terre con il R ...Le parole del sindaco: “Il bambino ha tre mesi e si chiama Dario. Credo che il Parlamento pecchi di indifferenza nei confronti di queste famiglie” ...