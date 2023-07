Bambina di 8 anni muore in ospedale dopo un incidente stradale

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi 8è morta a seguito del trauma cranico riportato in unverificatosi a Gragnano, nel Napoletano. Giunta in condizioni disperate all’Santobono di Napoli, per lei non c’è stato niente da fare. La piccola – che ha ricevuto le prime cure all’di Castellammare di Stabia – trasferita nel presidio partenopeo è stata sottoposta a intervento neurochirurgico di decompressione cranica, ma purtroppo è deceduta a causa della gravità del trauma riportato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una bambina di 8 anni è morta a seguito del trauma cranico riportato in un incidente stradale verificatosi a Gragnano, nel Napoletano. Giunta in condizioni disperate all'ospedale Santobono di Napoli, ...