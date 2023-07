Bambina cade dallo scooter e muore a 8 anni Il dolore della città nelle parole del sindaco | ' Ciao piccola Serena'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Incidente stradale nel cuore di Gragnano , alle porte di Napoli : unadi 8è morta dopo un terribile schianto in auto. È accaduto nella serata di ieri. Per cause ancora da ricostruire, la ...

'Caduta dallo scooter, ha battuto la testa' Unadi 8 anni è morta a seguito del trauma cranico riportato in un incidente stradale verificatosi a Gragnano, nel Napoletano. Giunta in condizioni ...Non è stato ancora reso noto chi fosse alla guida dello scooter dal quale sarebbe caduta la, più o meno intorno alle ore 20.30. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: la bimba è ...Unadi 8 anni è morta in un incidente stradale nel Napoletano. La dinamica è ancora tutta da ricostruire ma, a quanto si apprende, era in via Pasquale Nastro a Gragnano quando è stata travolta da ...

Cade dallo scooter a Gragnano: muore una bambina di 8 anni RaiNews

Dramma a Napoli. Indagini in corso per appurare la dinamica dell'incidente che ha portato al decesso della piccola Serena di 8 anni a Gragnano. La procura di Torre Annunziata ha aperto ...Una bambina è morta dopo essere caduta dallo scooter sul quale viaggiava nella notte. La piccola, di 8 anni, è morta per le ferite riportante, nonostante un tentativo fatto dai medici con un intervent ...