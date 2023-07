Aversa | Summer Concert | itinerari musicali in Terra di Lavoro Ingresso libero

(Caserta) - Primo appuntamento per l'annuale edizione delConcert organizzato dal promoter culturale Giuseppe Lettieri, direttore del periodico "NerosuBianco". - continua sotto - La ......Moniuszko Variazioni sul tema The Spinner girl Cecile Chaminade Concertino op.117 _____________________________________ Sabato 29 Luglio 20.30Chiesa della SS. Trinità (S. Audeno)...(Caserta) - Lunedì 3 e martedì 4 luglio , alle ore 20.30 , ritorna, ad ingresso libero , l'... Grazie alConcert , appuntamento ormai divenuto consuetudine in città grazie al promoter ...

Aversa, Summer Concert: itinerari musicali in Terra di Lavoro ... 2a News

Scopo dell'iniziativa finanziare i progetti di ricerca, in campo neuro-oncologico pediatrico a favore dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.15:00:03 Ancora una volta Aversa è salita alla ribalta nazionale. Non per un fatto di cronaca, ma per la solidarietà e l’impegno verso chi è meno fortunato. E’ infatti tutta aversana l’associazione c ...