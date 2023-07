Avere la lavatrice sempre profumata? Scopri questo metodo facilissimo ed economico

(Di venerdì 7 luglio 2023) Laè senza ombra di dubbio l’elettrodomestico che si usa di più e il più utile, in quanto evita ormai, da tantissimi anni, di dover lavare i panni a mano come facevano le nostre nonne. Il suo arrivo nelle nostre case è stata una vera rivoluzione e ha cambiato totalmente le abitudini, permettendo non solo di risparmiare tempo, ma dipanni lavati bene senza spaccarsi la schiena a fare ogni giorno il bucato. Ma dovete sapere che per far funzionare al meglio laè necessaria anche la sua manutenzione. Per prima cosa dovete evitare la formazione di muffe che si formano facilmente sia nel cassetto del detersivo che nella guarnizione. Fatemolta attenzione! Ma non è l’unico problema che potete riscontrare. Infatti spesso si possono formare cattivi odori. Per evitarli per prima cosa non ...

... ormai famosissimo, ve ne sono anche tanti altri che possono aiutare adun risultato davvero ... dura all'infinito Macchie che non vanno via - Metti un goccio di questo prodotto in: il ...Dall'igiene personale, alla pulizia di frutta e verdura, dal lavaggio della biancheria in, alla capacità di assorbire gli odori: con un costo irrisorio possiamoin casa un formidabile alleato per moltissime situazioni. Economico e versatile il bicarbonato di sodio o baking ...gli elettrodomestici accesi grava molto in bolletta, ma esattamente quanto ci costa in ... Tra quelli più energivori c'è sicuramente la, che viene usata a cadenza quasi quotidiana. Ma ...

Perché lavare il bucato a 30 gradi é un grave errore: tutti lo trascurano, da oggi non lo farai più Grantennis Toscana

Un trucchetto in particolare è diventato molto famoso sul web, aiutando molte persone ad avere un minore impatto inquinante durante il lavaggio dei panni in lavatrice, ecco di cosa si tratta e perché ...Tra i protagonisti della seconda puntata di Temptation Island, in onda lunedì 3 luglio, ci sono stati anche Perla e Mirko [VIDEO]: lui ha ribadito che la sua fidanzata è superficiale e quando l'ha con ...