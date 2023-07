Avellino | Cancellotti è il primo innesto | i dettagli dell’intesa

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTommasoè un nuovo giocatore dell’. Il classe ‘92 ha firmato un biennale con la società irpina. Ecco la nota del club: “L’U.S.1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Tommaso. Nato a Gubbio il 22 maggio 1992 il giocatore umbro è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria. In carriera ha indossato le maglie di Pro Vercelli, Gubbio, Juve Stabia, Brescia, Cittadella, Teramo, Perugia e Pescara. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 335 presenze divise tra Lega Pro, Serie B, Coppa Italia, Coppa di serie C e Playoff di serie C e serie B”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

