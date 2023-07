Autonomia | Castellone M5s | ' maggioranza in frantumi | farsesco governare così'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "L'analisi degli emendamenti depositati in Senato al ddl sull'differenziata dimostra inoppugnabilmente che sul tema laè andata in, polverizzata tra le istanze autonomiste della Lega e il freno centralista imposto da Fdi e Fi". Lo dichiara, in una nota, Mariolina, vicepresidente del Senato in quota Movimento 5 stelle. "E' semplicemente surreale notare che tutti i principali emendamenti di Fdi, la prima forza di governo, hanno tratto completa ispirazione dai più importanti emendamenti del M5S, che dall'inizio della legislatura sta ribadendo in ogni sede la sua più totale contrarietà alla follia del disegno del ministro Calderoli", continua la senatrice pentastellata che poi scrive che il suo movimento "ha presentato il più corposo pacchetto di ...

Sull'differenziata, 'noi siamo contrari a questo progetto per molteplici motivi. Lo stiamo ...... cade un altro pezzo del velo di ipocresia del governo dal ddl sull'differenziata. Come ... Lo comunica in una nota Mariolina(M5S), vicepresidente del Senato.

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – “Il dialogo tra il M5S e il Pd prosegue seppur con qualche difficoltà ma sono i dem a dover decidere una volta per tutte quale linea politica seguire. Nel Pd evidentemente ...“I dem finora non sono stati coerenti nelle loro posizioni. Con Schlein registriamo convergenze ma una parte dei suoi non ci vede di buon occhio. Una cosa è certa: noi non cambieremo idea né sulla ...