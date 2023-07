Auto falcia famiglia a Santo Stefano di Cadore | arrestata conducente

(Di venerdì 7 luglio 2023) È statanel corso della notte latedesca di 31 anni che ieri pomeriggio adi, in provincia di Belluno, ha investito cinque persone uccidendone tre, un bambino di due anni, suo papà di 48 e la nonna di 65. Ferita la madre del piccolo, mentre il nonno è stato colto da malore. La donna era alla guida di un'Audi nera quando a folle velocità ha perso il controllo del mezzo finendo sul marciapiede dove si trovava laveneziana. Laè statadai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale plurimo. (LA TRAGEDIA)

Dai rilievi compiuti dai militari sembrerebbe che l'auto viaggiasse a forte velocità e che non siano stati riscontrati segni di frenata.

Le ipotesi: da un possibile guasto tecnico forse allo sterzo, al malore, dalla distrazione dovuta alla necessità di raccogliere qualcosa dal pavimento dell'auto, all'effetto di sostanze o di alcol.