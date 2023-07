Auto elettriche | Putin e Xi si pappano il litio boliviano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una petroliera con 530.000 barili dalla Russia è arrivata all’Avana È la prima petroliera ad arrivare sull’isola dopo l’accordo di fornitura di petrolio tra Mosca e L’Avana. Distribuzione dei ruoli in Bolivia:per Russia e Cina con Cuba che fa da paciere tra Evo Morales e il presidente Arce La società cinese Citic Guoan e la russa Uranium One Group hanno firmato giovedì scorso un accordo per lo sfruttamento delin Bolivia per un valore congiunto di 1.435 milioni di dollari. Il governo di Luis Arce, che ha dato il via libera al progetto installerà due nuovi impianti per garantire l’estrazione di 50.000 tonnellate di minerale all’anno. I depositi boliviani di, elemento essenziale per la produzione di batterie pere altri dispositivi, hanno causato molteplici tensioni tra ...

IL TOCCO DI DESIGN Pininfarina disegnadal 1976 e coi servizi di ricarica ha già maturato confidenza. L'azienda ha collaborato alla progettazione di E - GAP Fast partendo dalla ...Non è da escludere che il nuovo modello possa essere sviluppato sulla piattaforma STLA Small, un'architettura dedicata esclusivamente alle vettureche verrà introdotta in concomitanza con ...Il 7 luglio 2023 verrà ricordato per l'uscita di scena di un'che ha forgiato le fortune della Ford in Europa: la Fiesta. UN MODELLO DI GRANDE SUCCESSO - ...prodotta nel nuovo centro per...

Il settore delle auto elettriche si trova nel mezzo di una guerra dei prezzi in Cina che ha visto i produttori offrire sconti pesanti sui modelli in vendita ...