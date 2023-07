Atletico Madrid | Azpilicueta | «Non mi aspettavo un pluriennale…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Le parole di Cesar, ex capitano del Chelsea, alla presentazione all’. I dettagli Cesarha parlato nella conferenza stampa di presentazione all’. PAROLE – «Sono molto felice, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile il mio arrivo. Le mie prime ore qui sono state emozionanti. Non vedo l’ora di iniziare. Sono un giocatore che non ha mai preteso di giocare in una posizione, vengo per aiutare con la mia esperienza a raggiungere gli obiettivi. Cerco sempre di migliorare e lo farò fino all’ultimo giorno della mia carriera. Ho 33 anni, non miun quinquennale, è normale. Anche l’anno scorso ho firmato due anni con il Chelsea e poi ho deciso di cambiare. La conferma bisogna guadagnarsela sul campo ogni ...