Atletica | meeting Sotteville-les-Rouen | Osakue e Sartori trionfano nel disco e nei 400hs

(Di venerdì 7 luglio 2023) Vittorie di peso per l’italiana aldi-les-, in Francia. Daisyha trionfato nelcon la misura di 63.44 che vale il successo a un mese dal record italiano stabilito a Pietrasanta. Al terzo lancio arriva l’acuto della ventisettenne delle Fiamme Gialle, che ha ormai trovato un’importante costanza di risultati. Sul podio anche la portoghese Liliana Ca e l’ex iridata cubana Denia Caballero. Benissimo anche Rebecca, che vince nei 400 metri ostacoli femminili e fa segnare anche il record personale. La veneta chiude in 55.27 e migliora di tredici centesimi il proprio limite. Dopo un periodo non esaltante, dunque, l’ostacolista azzurra sconfigge due specialiste come le sudafricane Van der Walt e Taylon Bieldt. ...

largo allo sport declinato da diverse discipline: dalle 14, con partenza dallo stadio comunale, protagonisti gli atleti delAma, a cura dell'Ama Civitanova, mentre dalle 17, all'ex ...... gli stages nel comprensorio di numerosi Team stranieri, Eurospring, l'attività comunale, distrettuale e provinciale delle gare scolastiche diied il "Arcobaleno Scuola - con i Lions ...Nel weekend è in programma ildi Sotteville - lès - Rouen , in Francia. In gara ci saranno otto azzurri, tra i quali Andrea Dellavalle , che farà il suo esordio all'aperto per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali di ...

Meeting d'estate di Atletica leggera a Castelnovo: trionfi e record Redacon

Due vittorie azzurre al meeting di Sotteville-lès-Rouen, in Francia. Continua il bel momento nel disco di Daisy Osakue che si impone con 63,34 confermando i progressi delle ultime settimane. È un’altr ...Vittorie e piazzamenti per gli atleti dell’Atletica 85 Faenza. Al meeting di Castelfranco Emilia, Fiorenza Pierli ha vinto i 1.500 in 4’39’’47. Al meeting serale di Ferrara, 2° posto di Arianna ...