Atleta olimpionica azzurra abusata da 3 calciatori | accerchiata dal branco in un locale con la scusa di un selfie

(Di venerdì 7 luglio 2023) ROMA Una serata tra amici in undi Trastevere, a Roma, si è trasformata in un incubo. Unaè statada tredilettanti che, circa un anno e mezzo fa, l'hanno ...

ROMA Una serata tra amici in un locale di Trastevere, a Roma, si è trasformata in un incubo. Unaazzurra è stata abusata da tre calciatori dilettanti che, circa un anno e mezzo fa, l'hanno palpeggiata nelle parti intime mentre facevano un selfie con la campionessa (di cui non ...Tre uomini sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un'azzurra plurimedagliata. Il fatto è accaduto il 6 febbraio scorso in un locale di ... L'ha denunciato quanto ...Ma l'ha trovato la forza di denunciare solo due settimane dopo. La campionessasi trovava dalle parti di piazza Trilussa. Seduti a un altro tavolo i tre, originari di Oristano. L'...

Atleta olimpionica azzurra abusata da 3 calciatori, accerchiata dal branco in un locale con la scusa di un sel ilmessaggero.it

Tre uomini sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un'olimpionica azzurra plurimedagliata. Il fatto è accaduto il 6 febbraio scorso in un locale di Trastevere, a Roma, secondo qu ...Doveva essere una serata come tante, passata in un locale a Trastevere, ma si è trasformata in un incubo. Al cento della vicenda una un’atleta olimpionica azzurra che è stata abusata da tre calciatori ...