Atalanta | Raiola su Bakker | 'Perfetto per Gasperini | ecco com'è partito tutto'

Mitchel Bakker si unisce all'con un contratto da 10 milioni più 1 milione di bonus dal ... siamo molto contenti perché può fare ottime cose in Italia ", ha detto il suo agente Vincenzo. ......per primo Uno dei protagonisti d questo calciomercato è Vincenzo. Il fratello del compianto Mino sta imbastendo e concludendo numerose trattative, l'ultima delle quali Bakker all'. ......colpo più costoso trattato e portato a termine resta il passaggio di Bryan Cristante dall'...con alle spalle una storia che ricorda per alcuni tratti quella dell'inarrivabile Mino. Lui ...

Bakker all'Atalanta, Raiola: "Operazione partita da D'Amico. Perfetto per Gasperini" TUTTO mercato WEB

Come si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro: "Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bayer 04 Leverkusen il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mitchel ...I retroscena sull’approdo di Mitchel Bakker a Bergamo direttamente da uno dei procuratori “Tutto è partito da una telefonata del direttore Tony per un giocatore dalle caratteristiche adatte al gioco d ...