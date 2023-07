Atalanta | Kolasinac si presenta | “Società fantastica Gasperini mi ha detto…”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Prime parole per il neo acquisto della Dea che ai canali ufficiali ha parlato per la prima volta da calciatore nerazzurro.

È ufficiale l'arrivo a parametro zero di Seada parametro zero all'. Il difensore bosniaco ha firmato un contratto di 2 anni con opzione per il terzo. Guarda il video con le sue prime ...... tutti gli acquisti ufficiali Continuano le ufficialità in Serie A: Frattesi va all'Inter, Luka Romero al Milan,all', Izzo torna al Monza, Beukema è del Bologna, la Juve ha ..."Gasperini mi ha detto che lo stile di gioco è simile a quello del Marsiglia e che è felice del mio arrivo". Seadsi presenta all'citando la preferenza espressa su di lui dall'allenatore nella prima intervista rilasciata ai canali ufficiali del club: "Ho parlato con la dirigenza, penso sia una ...

L'Atalanta sta per accogliere Bakker. Dopo l'ufficialità di Kolasinac, il club nerazzurro è pronto a ufficializzare un nuovo rinforzo in difesa per Gasperini. Di seguito tutti i dettagli. Bakker ...Il laterale sinistro olandese atteso alla firma dopo la seconda tranche di visite: presto l’annuncio Un mancino tira l’altro, come le ciliegie. Oggi, forse già all’ora di pranzo o poco più tardi, Mitc ...