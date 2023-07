Atalanta | Demiral in partenza E su Hojlund irrompe il Manchester United

(Di venerdì 7 luglio 2023) Mentre sembra prendere sempre più campo lada Bergamo del difensore turco Merih(con l'Inter in pole position), sul ventenne talento danese dell'Rasmussi registra il rilancio del. Il club inglese, secondo il Telegraph, sarebbe pronto ad una...

Piace e non poco ormai da tempo Merihdell'ai margini del progetto nerazzurro. Fretta non ce n'è anche perché i nerazzurri hanno necessità di non fare un investimento troppo pesante. ...Furkan Yildirim, agente del difensore dell'Merih, ha parlato del futuro del giocatore ai microfoni di InterNews Furkan Yildirim, agente del difensore dell'Merih, ha parlato del futuro del giocatore ai ...Merih, difensore centrale dell'di Gasperini, è un obiettivo di calciomercato dell'Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie AL'Inter di Simone Inzaghi,...

Ieri Skriniar è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del PSG e l'Inter, dopo aver preso Frattesi e Thuram, cerca il sostituto ...Il difensore turco, finito al centro di voci di mercato che lo vorrebbero all'Inter o al Milan, lavora in palestra (Da Instagram: @merihdemiral) ...