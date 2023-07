Atalanta | Bakker si presenta | i dettagli dell’operazione

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’è attivissima sul fronte calciomercato e nelle ultime ore ha piazzato due colpi importanti. Prima Kolasinac, poi Mitchel. “Teun Koopmeiners mi ha parlato bene della squadra e della città, confermando le buone sensazioni che mi hanno portato all’. L’ho scelta perché mi piace come società”. Sono le prime dichiarazioni di. Il calciatore ha firmato per 4 anni più opzione per un altro col club nerazzurro. Arriva dal Bayer Leverkusen a titolo definitivo per 9 milioni più 1 di bonus. “Ricordo l’atmosfera meravigliosa e il bello stadio di quando l’affrontai in Europa League. Una squadra niente affatto facile da affrontare che mi aveva lasciato ottime sensazioni”. Riguardo alla colonia olandese nelle file dei bergamaschi, da Hans Hateboer a Marten de Roon: “spero mi possano dare una mano. ...

