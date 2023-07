Assoluzione definitiva per i genitori | Renzi | procure usate come arma politica

(Di venerdì 7 luglio 2023) La Cassazione ha scritto la parola fine sul caso legato a Tizianoe alla moglie Laura Bovoli: la suprema corte ha confermato l'nei confronti deidell'ex presidente del Consiglio Matteoe attuale leader di Italia Viva, nel processo per emissioni di fatture false. In particolare, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Firenze contro la sentenza diemessa il 18 ottobre 2022. "Con la decisione della Corte di Cassazione di oggi si chiude un processo, quello contro i miei, che non avrebbe mai dovuto essere aperto. Solo l'ostinazione pervicace e ideologica della procura di Firenze ha costretto lo Stato italiano a spendere centinaia di migliaia di euro del contribuente ...

