Assoluzione definitiva per i genitori di Renzi | la Cassazione conferma il proscioglimento per fatture false

Ma ladimostra - una volta di più - che fare le battaglie in tribunale e affermare la verità è il modo più serio di rispettare le Istituzioni contro chi usa alcune procure come ...Ma ladimostra - una volta di più - che fare le battaglie in tribunale e affermare la verità è il modo più serio di rispettare le Istituzioni contro chi usa alcune procure come ...Si è definitivamente concluso in Cassazione il processo per fatture false a carico dei genitori dell'ex premier Matteo Renzi. Gli 'ermellini' hanno infatti confermato il proscioglimento di Tiziano ...

Assoluzione definitiva per i genitori di Renzi Agenzia ANSA

Non esiste risarcimento per la sofferenza di tutta la famiglia in questi anni. Ma la definitiva assoluzione dimostra, una volta di più, che fare le battaglie in tribunale e affermare la verità è il ...Milano, 7 lug. (askanews) - 'Con la decisione della Corte di Cassazione di oggi si chiude un processo, quello contro i miei genitori, che non ...