Assegnazioni provvisorie docenti 2023 | quando saranno pubblicati i risultati Presa di servizio venerdì 1° settembre

(Di venerdì 7 luglio 2023)e utilizzazioni: scaduto il termine per la presentazione delle domande, il pensiero corre alle prossime settimane in cui si deciderà il futuro professionale del prossimo anno scolastico. Quali sono i passaggi a cui prestare attenzione. L'articolo .

Le operazioni sono la mobilità dei docenti di ruolo (già disposta lo scorso 24 maggio ma gli Uffici Scolastici sono al lavoro con le rettifiche) lee le utilizzazioni dei ...2022/232023/24 Alla luce della proroga del CCNI 2019/22 e delle relative precisazioni espresse da MIM e OO. SS. nell' intesa sottoscritta il 13 giugno 2023 , la domanda di ...Scaduti i termini, il 5 luglio, per il personale docente, ricordiamo che il personale ATA ha invece tempo fino a domani, 7 luglio , per presentare le domande di utilizzazione e asegnazione provvisoria ...

Assegnazioni provvisorie personale ATA 2023/24: domande entro il 7 luglio Orizzonte Scuola

Scaduti i termini, il 5 luglio, per il personale docente, ricordiamo che il personale ATA ha invece tempo fino a domani, 7 luglio, per presentare le domande di utilizzazione e asegnazione provvisoria ...Le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione a.s. 2023/24 si svolgono secondo le disposizioni del prorogato CCNI 2019/22. Ciò, in virtù dell’intesa sottoscritta il 13 giugno u.s. da MIM e ...