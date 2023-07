“Ask Angela” | presentato in X Municipio il progetto contro la violenza sulle donne

(Di venerdì 7 luglio 2023) Quest’oggi è statonel Consiglio del Xil“Ask”, che avrà il compito di aiutare tutte quellevittime di. Un evento che non solo ha riunito le istituzioni delbalneare di Roma, ma anche quelle provenienti dal Campidoglio, dalla Regione Lazio, i rappresentanti delle associazioni e delle attività commerciali, oltre le forze dell’ordine. In X“Ask” Ilsi pone di aiutare quellevittime di, sia verbale che fisica. In una situazione dove trovano difficoltà a denunciare i soprusi, le istituzioni hanno pensato un metodo per facilitare questo passo e soprattutto ...

Quest'oggi è stato presentato nel Consiglio del X Municipio il progetto "Ask Angela", che avrà il compito di aiutare tutte quelle donne vittime di violenza. Un evento che non solo ha riunito le istitu