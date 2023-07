Ascolti tv ieri | cresce Non Sono una Signora | replica Zelig tallona Noos

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 7 luglio 2023) Glitv digiovedì 6 luglio 2023 hanno fatto registrare una crescita per Nonunasu Rai2 (QUI eliminati e finalista). Il secondo appuntamento dello show di Alba Parietti è stato visto da un netto di 1.054.000 spettatori pari ad uno share del 7.5% (al debutto 987.000, 6.5%). Calasu Rai1: 2.186.000, 15.2%, (sette giorni fa 2.475.000 telespettatori, 17%)to dainsu Canale 5, 1.905.000 spettatori, 14.7% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 serie Chicago Fire 1.279.000, 8.1% Rai3 doc Senza Malizia 526.000, 3.3% Rete 4 film Un'Ottima Annata 682.000, 4.9% La7 In Onda 791.000, 5.2% Tv8 film The Quake 337.000, 2.3% Nove film ...