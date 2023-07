Ascolti tv | i dati del 6 luglio 2023

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Si impone Noos – L’avventura della conoscenza Nella serata di ieri, giovedì 6, su Rai Uno, Noos – L’avventura della conoscenza, programma di Alberto Angela conquista 2.186.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 Zelig in replica si ferma a 1.905.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Non Sono Una Signora è visto da 1.054.000 spettatori pari al 7.5%. Su Italia1 l’undicesima stagione di Chicago Fire ottiene 1.279.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 Senza malizia arriva a 526.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Un’ottima annata – A Good Year totalizza un a.m. di 682.000 spettatori (4.9%). L'articolo proviene da 361 Magazine.