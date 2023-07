Ascolti tv | Alberto Angela vince con ‘Noos’

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – 'Noos – L’avventura della conoscenza', il programma ditrasmesso ieri da Rai1, è stato il più seguito della prima serata di giovedì, con 2.186.000 spettatori e il 15.2% di share. Al secondo posto, 'Zelig' su Canale 5, con 1.905.000 spettatori e il 14.7% di share. Terzo piazzamento per 'Chicago Fire' su Italia 1, con 1.279.000 spettatori e l'8.1% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: 'Non Sono Una Signora' su Rai2 (1.054.000 spettatori, share 7.5%), 'In Onda Estate Prima Serata' su La7 (791.000 spettatori, share 5.2%), 'Un’ottima annata' su Rete4 (682.000 spettatori, share 4.9%), 'Senza malizia' su Rai3 (526.000 spettatori, share 3.3%), 'The Quake – Il terremoto' su Tv8 (337.000 spettatori, share 2.3%), 'Corpi da reato' sul Nove (258.000 spettatori, share 1.8%). ...