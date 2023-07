Artem Uss non c’è più | e neppure la procedura di estradizione

(Di venerdì 7 luglio 2023) La Corte di Cassazione ha chiuso il caso diUss. Almeno quello giudiziario, visto che sull’esfiltrazione rimangono ancora molti interrogativi aperti. Laper l’è caduta per assenza dell’estradando dal territorio dello Stato italiano, evaso grazie all’aiuto di una banda criminale serba. Il figlio dell’ex governatore di una regione della Siberia, si era allontanato dalla sua abitazione nel Milanese il 22 marzo scorso dopo che la Corte d’Appello di Milano aveva dato il via libera alla suanegli Stati Uniti. Annullata anche la misura cautelare. Sull’evasione di Uss, accusato dagli Stati Uniti, tra l’altro, di contrabbando di petrolio dal Venezuela, è in corso una indagine sollecitata sia dal ministro della Giustizia Carlo Nordio sia dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il ...

La procedura per l'estradizione è caduta per assenza dell'estradando dal territorio dello Stato italiano ., il figlio dell'ex governatore di una regione della Siberia, era evaso dalla sua abitazione nel milanese il 22 marzo scorso dopo che la Corte d'Appello di Milano aveva dato il via libera ...La Corte di Cassazione ha chiuso il caso di, il figlio dell'ex governatore di una regione della Siberia evaso dalla sua abitazione nel milanese il 22 marzo scorso dopo che la Corte d'Appello di Milano aveva dato il via libera alla sua ...Caso chiuso. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di estradizione e la misura cautelare nei confronti didopo aver ricevuto la comunicazione dal ministero della Giustizia che l'imprenditore russo non si trova più sul territorio italiano. Sull'evasione di, accusato dagli Usa, tra l'altro, di ...

Artem Uss, la Cassazione annulla estradizione e misura cautelare: non è più in Italia La Stampa

La Corte di Cassazione di Milano ha deciso di chiudere il caso di Artem uss, l'imprenditore russo fuggito dall'Italia.La procedura per l'estradizione è caduta per assenza dell'estradando dal territorio dello Stato italiano. Artem Uss, il figlio dell'ex governatore di una regione della Siberia, era evaso dalla sua ...