Arriva l’anticiclone africano Cerbero | attesa un’ondata di caldo record su tutta l’Italia

Quando dovrebbe tornareafricano .'afa: le città più calde . Il meteo del weekend regione per regione. Ma come sarà il meteo nel weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, ......si comincerà a sentire'effetto dell'arrivo dell'...improvvisi che hanno portato la Protezione Civile ad emettere'... Da dovequesta massa d'aria calda "Dal Nord Africa come accade ...LECCE - Sono attese temperature elevate nel week - end. La rimonta dell'africano sul bacino del Mediterraneo favorirà'ingresso di una massa d'aria molto calda in spostamento dal nord Africa verso la penisola italiana, fa sapere Francesco Costa, meteorologo ...

Previsioni meteo, arriva Cerbero: sarà un weekend di fuoco con l’anticiclone africano la Repubblica