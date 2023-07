Ardea | tra palazzine abusive e case “spiritate” | un lungomare ostaggio dell’illegalità

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 7 luglio 2023)diroccate, rampicanti che stritolano i muri delle abitazioni trasformandole in perfette location per girare film horror con tanto di fantasmi. Così appare oggi ildeglitini, a pochi passi da Roma. Non certo uno scenario degno di una Capitale europea che si appresta ad ospitare eventi di rilievo mondiale come il Giubileo e l’Expo. In effetti, più che ildi una città del civilissimo occidente, sembra più quello degli stati mediorientali dopo un bombardamento. Se si tralascia per un attimo lo stato in cui verte l’asfalto e si alzano gli occhi ci si rende conto che quello che regna sovrano è il degrado più assoluto. Misto a illegalità. Vi sono infatti numerosi manufatti fatiscenti, altri abusivi. Buona parte di ...