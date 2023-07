Archeologia | enogastronomia | musica | il Palazzo della Cultura apre in orari serali

... le Pro Loco che incentivano il flusso turistico, la Soprintendenza, belle arti e ... oltre alla promozione della musica jazz, hanno valorizzato i luoghi, l'arte e l'regionale ...Poi, il 23 settembre, il prestigioso Premio Internazionale Satyrion per l', giunto alla ... scultura, pittura e riciclo, Pachamama, Tarantanz,con degustazione di prodotti ...Poi, il 23 settembre, il prestigioso Premio Internazionale Satyrion per l', giunto alla ... scultura, pittura e riciclo, Pachamama, Tarantanz,con degustazione di prodotti ...

Archeologia, enogastronomia, musica: il Palazzo della Cultura apre ... anteprima24.it

Cinema all'aperto, teatro, cabaret, musica, danza, fiabe ed enogastronomia: ce n'è per tutti i gusti in "Notti di Stelle, Pozzuoli in Arte", il cartellone di spettacoli che fino al 30 settembre animer ...BELMONTE - L’evento, che si svolgerà fino a domenica 9 luglio, prevede quattro serate con proposte culturali finalizzate a raccontare in modo innovativo il tema portante della manifestazione che sarà ...