Apre lo sportello del contatore e trova un alveare con sessantamila api

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ha visto gli insetti entrare e uscire dal vano che contiene ildell'energia elettrica, ha guardato all’interno e si èto davanti unenorme, pieno di api. Circa. Questo quanto successo giovedì 6 luglio a un residente di via Santa Cornelia, a Roma.“Ho aperto...

Pericoli e cosa fare IL PRECEDENTE Nel centro residenziale Le Rughe, sempre a Formello, lo scorso 8 giugno, 18 mila api avevano trovato un riparo dentro lodi un contatore elettrico. Gli ...Il nuovobancario si troverà in corso di Porta Romana al n. 63, situato proprio a fianco dello storico Teatro Carcano. L'apertura è prevista per il giorno 10 luglio 2023. L'orario di ...... che comunque ha confermato che saranno 1210 i beneficiari del contributo,la fase della ... Tale documentazione va caricata sulla piattaforma.regione.abruzzo.it (la stessa utilizzata per ...

Apre lo sportello del contatore e trova un alveare da 60 mila api RomaToday

Ha visto un via vai di insetti che entravano ed uscivano dalla scatola che contiene il contatore della corrente. Ha guardato all’interno e si è trovato davanti un alveare enorme, pieno di api pronte a ...Ha aperto lo sportello del contatore ed è stato aggredito da uno sciame di 60mila api, poi ribattezzato “Luna”. Tanti la paura dei riguardi di un uomo che, prontamente, è riuscito a mettersi in salvo ...