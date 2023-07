(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato inaugurato oggi, alla presenza del sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono e del comandante della compagniadi Ischia, il capitano Tiziano Laganà, ilposto fisso dell‘Arma a, il caratteristico borgo e nota meta turistica della parte meridionale dell’isola verde. Ilche sarà attivato quest’anno sperimentalmente, si trova a pochi metri dalla piazzetta santangiolese, ed è ospitato in un locale reso disponibile da privati e sarà fondamentale per assicurare a– che durante l’estate diventa una vivace isola pedonale grazie alla presenza di diversi negozi e locali di ristoro – la presenza costante dell’Arma in una zona dell’isola che in precedenza era assicurata da turni di pattuglie provenienti dalla ...

Aperto nuovo presidio dei Carabinieri a Sant'Angelo d'Ischia ... Agenzia ANSA

