Ape sociale | domande entro il 15 luglio A chi spetta e come funziona

Si può accedere a questa prestazione anche con una terza finestra, fino al 30 novembre, ma potrebbero esaurirsi i fondi. L'importo massimo dell'indennità è di 1.500 euro mensiliQuota 103,e Opzione Donna Il 31 dicembre 2023 Quota 103,e Opzione Donna cesseranno di essere operative. A questo proposito il governo è chiamato a prendere una decisione in ...Scade il prossimo 15 luglio il termine per andare in pensione connel 2023 . La prima finestra utile, quella prevista entro il 31 marzo, è già scaduta. Ma la legge riserva una seconda possibilità per i lavoratori che ne hanno diritto di presentare l'...

Pensione, ApE Sociale: occhio alla data del 15 luglio QuiFinanza

Si può accedere a questa prestazione anche con una terza finestra, fino al 30 novembre, ma potrebbero esaurirsi i fondi. L’importo massimo dell’indennità è di 1.500 euro mensili ...Tuttavia, anche questa misura è condizionata dalla presenza dei limiti di spesa. Per questo motivo, l’anticipo pensionistico Ape sociale viene rilasciato ai lavoratori che si trovano in determinate ...