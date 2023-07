(Di venerdì 7 luglio 2023) ROMA, 7 lug – Un popolare attivista antifa ungherese si èto dopo che la polizia ha fatto irruzione nella sua casa, trovando nel suo pc portatile oltre 70.000 file a carattere pedopornografico. Lo sconcertante materiale trovato dagli inquirenti, tra le varie cose, consisteva in oltre 300 video di torture e stupri, molto brutali e scioccanti, ai danni di bambini, molti dei quali di età comprese tra i 2 ed i 3 anni.L’indagine, iniziata dopo leavvenute a Budapest lo scorso febbraio, in cui attivisti antifascisti ungheresi, germanici e una donna italiana, tutti collegati alla Hammer Gang di Lina Engel, avevano aggredito e ferito diversi turisti accreditati dagli aggressori come membri di gruppi politici di destra. Da quanto emerso dalle indagini sulla violenzaa Budapest, pare che Egyed Andras, questo il ...

Antifascista coinvolto in aggressioni e pedopornografia si suicida in Ungheria Il Primato Nazionale

