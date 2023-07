Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi 7 luglio

Leggi su zon

(Di venerdì 7 luglio 2023): una nuova e sorprendentedi Unsta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 16:00. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Un: ladel 7Erik è stressato a causa della preparazione per la maratona. Per questo motivo decide di comunicare a Mario la sua decisione di non volervi più partecipare. Mario è convinto che Erik abbia tutte le capacità per vincere la maratona, ma è troppo esigente e non riesce a motivarlo. Intanto Julia, nonostante tenti in ogni modo di nasconderlo, è molto amareggiata per il nuovo articolo pubblicato che la riguarda.Un ...