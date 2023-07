Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 7 luglio

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 7Curro sta per aggredire Jana, ma interviene Manuel, che scioccato per ciò che ha visto, allontana subito il cugino. Intanto, la marchesa ha cambiato idea: per il suo compleanno darà una festa in grande stile. Ma ...

La: trame dal 8 al 14 luglio 2023 L'intervento di Jana si rivela determinante e Manuel non può che elogiarla per il coraggio dimostrato, mentre Curro non cerca di mimetizzare ...La: Petra delusa dal ritorno di Pia Cruz continuerà a organizzare la festa per il suo compleanno e vorrà che tutto sia fatto in grande, per dimostrare che la sua famiglia non è ...

