(Di venerdì 7 luglio 2023) La forza e il coraggio sono le prime due cose che vengono in mente quando si pensa ad. 46 anni, affetta da retinite pigmentosa - a causa della quale ha completamente perso la vista nell'ultimo anno - la cantante non si è mai fermata davanti a niente, dalle sfide televisive al...

E' madre di Fabio, 15 anni, avuto dall'ex Gennaro Esposito, ed Elena, 5, nata dall'amore con Michele Panzarino La 46enne: "Mettere al mondo i figli per me è stato un atto d'amore", affetta da retinite pigmentosa, scoperta a 18 anni, pur non vedendo non si è mai identificata con la sua malattia. "La società ti dice che sei disabile, cioè senza abilità. Credo, ...... Voglio andare a vivere in campagna (Autore: Toto Cutugno) - 17º posto 1997: Faccia pulita (Autore: Toto Cutugno) " Finalista 2005: Come noi nessuno al mondo (con) (Autore: Toto ..., cantante e atleta paralimpica, nasce a Rho il 27 dicembre 1976. A 18 anni scopre di essere affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, patologie che la porteranno ad ...

Annalisa Minetti: "Non vedere i miei figli crescere fa male" Today.it

La cantante, che nell'ultimo anno ha perso completamente la vista, ha due figli, uno di 15 e la più piccola di 5 ...Annalisa Minetti ha parlato della sua condizione al settimanale ‘Gente’, rivelando anche cos’è la cosa che più le manca per via della mancanza della vista.