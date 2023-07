Annalisa | ALFA | Ginevra Lamborghini al Gardaland Summer Festival

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 7 luglio 2023) Arriva sabato 8 luglio, una notte tutta dedicata al divertimento e alla buona musica che va ad ampliare la già vasta offerta di attrazioni, show e intrattenimento del Parco. In occasione della notte più magica di sempre, infatti, prolunga ulteriormente la sua apertura fino all’una di notte e si rifà il look diventando una vera discoteca all’aperto. A partire dalle 18 l’appuntamento è in piazza Jumanji con i primi DJ Set della giornata – tra cui Dj Zeno, Teo Mandrelli e a seguire i Vida Loca con Dj Giulia Alberti, il vocalist Luca Giglio e il loro corpo di ballo – che avranno il compito di scaldare quella che, da lì a poco, diventerà una vera “pista del divertimento”, piena di mani al cielo a ritmo delle hit dell’estate 2023. In chiusura della prima parte della serata ci sarà ...