Angelo Di Lena | “Lo stadio di Pulsano una struttura importante per il rilancio del paese”

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Dare in affidamento il campo di calcio “F. Guida” di divoluto dal Comune con la delibera n. 26 del 29 Giugno 2023 èper il consigliereDi, membro della 4^ commissione consiliare sport del comune.E lui stesso che spiega il perché.“ In tutte le città d’Italia loè una vetrinadel territorio.Attraverso lole città italiane si conoscono. Occorre sfruttare la nostraal meglio.Ecco perché èl’atto di indirizzo per l’affidamento voluta dal comune.Ma su una cosa voglio essere preciso.Lodeve rimanere comunale e rappresentare il, a far crescere l’attività sportiva dei nostri ragazzi per la sua ...